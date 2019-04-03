Москва уже выполнила почти треть годового плана по вводу жилья

Всего в этом году в столице планируется построить 3,55 млн кв м жилья.

Московские застройщики ввели в эксплуатацию более 1,1 млн кв м жилья, что составляет чуть менее трети от планируемого годового, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

"По данным на 1 апреля 2019 года мы построили и ввели в эксплуатацию практически треть жилья от плана этого года, который составляет 3 млн 550 тысяч квадратных метров", - отметил Сергей Лёвкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Рост введенного жилья связан с накопленным эффектом последних лет, пояснил руководитель столичного департамента градостроительной политики. "Рост вводимого жилья очень важен для Москвы, поскольку сегодня мы живем и работаем в рамках нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда". Москва имеет свои показатели по вводу жилья, согласованные на федеральном уровне. Нам необходимо своевременно вводить качественное и столь нужное москвичам жилье", - добавил он.