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Москва уже выполнила почти треть годового плана по вводу жилья

3 апреля 2019 г. 444
фото: shutterstock.com

Всего в этом году в столице планируется построить 3,55 млн кв м жилья. 

Московские застройщики ввели в эксплуатацию более 1,1 млн кв м жилья, что составляет чуть менее трети от планируемого годового, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.  

"По данным на 1 апреля 2019 года мы построили и ввели в эксплуатацию практически треть жилья от плана этого года, который составляет 3 млн 550 тысяч квадратных метров", - отметил Сергей Лёвкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Рост введенного жилья связан с накопленным эффектом последних лет, пояснил руководитель столичного департамента градостроительной политики. "Рост вводимого жилья очень важен для Москвы, поскольку сегодня мы живем и работаем в рамках нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда". Москва имеет свои показатели по вводу жилья, согласованные на федеральном уровне. Нам необходимо своевременно вводить качественное и столь нужное москвичам жилье", - добавил он.   

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