Москва в рамках реновации будет ежегодно строить по 2 миллиона квадратов жилья

С 2021 года мы планируем строить по программе реновации около 2 млн кв м жилья, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, на сегодняшний день подобраны дополнительные стартовый площадки с градостроительным потенциалом на 2 млн кв м. Это в дополнение к 5,1 млн кв м, которые уже есть. У нас есть еще площадки, где строят инвесторы, которые будут нам передавать жилье по стандартам реновации - это почти 1 млн кв м. Еще порядка 2 млн кв м войдут в 708-е постановление по стартовым площадкам – так называемая вторая волна.

"Совокупно 25% всей программы уже заложены в старты, чтобы начать проектирование и строить жилье и переселять", - отметил Сергей Лёвкин.

По его словам, впереди большой и тяжелый путь, но самое главное - мы обеспечены хорошим заделом по стартам. Программа находится в начальной стадии, потому что пока количество жителей, которых уже переселили – небольшое, но задел хороший.

"Я считаю, что в 2021 году мы устойчиво выйдем на большой объем ввода жилья по реновации. Это порядка 2 или более миллионов квадратных метров, это только по реновации", - добавил он.

Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. В настоящее время подобрано 361 с градостроительным потенциалом в 5,1 млн кв м. Сейчас идет переселение 90 домов, в которых проживают 17,2 тысячи жителей. 25 дома уже переселены, это 12 тысяч жителей.