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Москвич поселился в машине из-за ссоры с женой

18 апреля 2019 г. 611
Фото: © shutterstock.com

Житель Москвы поселился в припаркованном у подъезда автомобиле – он ушел из дома после ссоры с женой.

44-летний москвич живет на переднем сиденье старенького "Форда". Со стороны пассажирского сиденья он обустроил кухню, на заднем – складывает свои вещи, пишет "Рамблер".

Мужчина не работает, живет на пособие по инвалидности, но подрабатывает ремонтом машин и заточкой ножей. Куда-то переезжать из автомобиля он не планирует – надеется, что помирится с женой.

Соседи, впрочем, говорят, что иногда мужчина не совсем адекватен и даже угрожал поджечь дом.

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