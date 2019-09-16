Москвича выгнали на улицу, а его квартиру превратили в хостел

Мать 15-летнего жителя Москвы продала жилье без него, в квартире устроили хостел, и юноша не может туда попасть.

Квартиру женщина продала еще два года назад – подростку тогда было 15 лет, и он оказался на улице. Суд восстановил его права, но повзрослевший юноша по-прежнему не может попасть к себе домой – в квартире расположился хостел.

Пока москвич живет в общежитии вуза, в котором учится. Ему пытается помочь его дядя, ставший опекуном.

В хостеле, между тем, стоят восемь кроватей и проживают семь человек. Один из них рассказал телеканалу "360", что за постой платит 40 тысяч рублей.

Новые хозяева квартиры апеллируют решение суда, который восстановил регистрацию мальчика. Сейчас он с помощью дяди пытается через суд аннулировать продажу квартиры его матерью.