Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеМосквича выгнали на улицу, а его квартиру превратили в хостел

Москвича выгнали на улицу, а его квартиру превратили в хостел

16 сентября 2019 г. 411
Фото: © shutterstock.com

Мать 15-летнего жителя Москвы продала жилье без него, в квартире устроили хостел, и юноша не может туда попасть.

Квартиру женщина продала еще два года назад – подростку тогда было 15 лет, и он оказался на улице. Суд восстановил его права, но повзрослевший юноша по-прежнему не может попасть к себе домой – в квартире расположился хостел.

Пока москвич живет в общежитии вуза, в котором учится. Ему пытается помочь его дядя, ставший опекуном.

В хостеле, между тем, стоят восемь кроватей и проживают семь человек. Один из них рассказал телеканалу "360", что за постой платит 40 тысяч рублей.

Новые хозяева квартиры апеллируют решение суда, который восстановил регистрацию мальчика. Сейчас он с помощью дяди пытается через суд аннулировать продажу квартиры его матерью.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>