Москвичам объяснили, как обезопасить себя при сдаче жилья в аренду

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных действий со стороны арендаторов, владельцам квартир рекомендуют регистрировать договоры в Росреестре.

Ведомство выпустило информационную справку о способах защиты собственников съемного жилья.

Перед заключением договора следует внимательно проверить документы будущих жильцов на достоверность – это можно сделать при помощи сервиса проверки недействительных паспортов. В самом договоре должна быть указана полная информация о квартире: адрес, площадь, состояние, а также сведения о ее собственнике. В документе, кроме того, следует указать сумму платежей, сроки и порядок их погашения. Не стоит забывать и об обязанностях сторон и условиях расторжения договора.

При подписании документа не лишним будет добавить к подписи расшифровку (ФИО), чтобы затруднить возможность ее подделки.

Росреестр также напомнил, что время от времени владельцам следует просматривать объявления в Интернете, чтобы избежать продажи квартиры или ее субаренды.

По данным ведомства, договоры сейчас заключают в основном на период до года – в этом случае их можно не регистрировать, а значит и не платить налоги. Однако при регистрации долгосрочного договора специалисты проводят правовую экспертизу, а владелец жилья может проверить подлинность документов и наличие судимости или административных правонарушений у арендаторов.