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Москвичам рекомендуют поискать свои квартиры на сайтах с объявлениями

25 июня 2019 г. 540
Фото: © shutterstock.com

Росреестр рекомендует москвичам проверить свои квартиры на сайтах с объявлениями о продаже недвижимости, чтобы не стать жертвами мошенников.

Мошенники могут снять квартиру, а потом, не ставя собственника в известность, выставить ее на продажу. Подобные попытки в столице уже были.

В апреле в Росреестр обратился собственница квартиры на Фрунзенской набережной. Женщина сдала ее на длительный срок, а потом обнаружила на одном из сайтов объявление о ее продаже, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При сдаче квартиры на длительный срок специалисты рекомендуют регистрировать договор в Росреестре и время от времени просматривать объявления о продаже жилья. Следует и тщательно проверять арендаторов.

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