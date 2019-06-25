Москвичам рекомендуют поискать свои квартиры на сайтах с объявлениями

Росреестр рекомендует москвичам проверить свои квартиры на сайтах с объявлениями о продаже недвижимости, чтобы не стать жертвами мошенников.

Мошенники могут снять квартиру, а потом, не ставя собственника в известность, выставить ее на продажу. Подобные попытки в столице уже были.

В апреле в Росреестр обратился собственница квартиры на Фрунзенской набережной. Женщина сдала ее на длительный срок, а потом обнаружила на одном из сайтов объявление о ее продаже, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При сдаче квартиры на длительный срок специалисты рекомендуют регистрировать договор в Росреестре и время от времени просматривать объявления о продаже жилья. Следует и тщательно проверять арендаторов.