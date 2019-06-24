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Москвичи готовы переезжать в регионы

24 июня 2019 г. 158
Фото: © shutterstock.com

Подавляющее большинство потенциальных покупателей жилья, живущих в Москве, рассматривают приобретение квартиры не в столице.

Чаще всего покупатели из Москвы интересуются жильем в Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, говорится в исследовании портала Domofond. Всего же жилье за пределами МКАД готовы купить 82,1% столичных жителей.

Купить жилье за пределами своего региона также готовы большинство жителей Сахалинской области и Приморского края – 74,2% и 57,1% соответственно.

В Приморье интересуются жильем в Амурской области, Хабаровском и Краснодарском краях, на Сахалине – квартирами в Башкортостане, Амурской области и Краснодарском крае.

Меньше всего склонны к переездам жители Дагестана, Тамбовской области и Карелии.

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