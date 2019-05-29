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Москвичи и петербуржцы смогут обменять свою квартиру на виллу на Кипре

29 мая 2019 г. 469
фото: shutterstock.com

Для этого нужно быть собственником недвижимости бизнес-класса в одной из двух столиц.

Владельцы квартир бизнес-класса в Москве и Санкт-Петербурге смогут обменять свою недвижимость на апартаменты или виллу на Кипре, об этом сообщили в компании Kalinka Group, которая запустила специальную программу trade-in недвижимости.

Чтобы стать участником программы, нужно иметь объект недвижимости площадью не более 150 кв м в монолитных и кирпичных домах, расположенных в пешей доступности от метро. Сами дома должны быть построены не более 15 лет назад. Исключения могут сделать для квартир в центре города. Кроме этого, московские объекты должны находиться в пределах Садового кольца.

Также эксперты оценят предлагаемые квартиры по их доходности от сдачи в аренду (не менее 10−15% годовых), реальную стоимость недвижимости и ликвидность. Те, кто подойдет под все критерии, смогут обменять свое жилье на кипрскую недвижимость.  Если дом на Кипре будет дороже московской или петербургской недвижимости, нужно будет доплатить.

В компании прогнозируют востребованность такого предложения. Учитывая привлекательность кипрского паспорта и возможностей, которые открываются перед его обладателем, мы ждём высокий спрос на новую программу, отметила председатель совета директоров Kalinka Group, гендиректор Ассоциации девелоперов Кипра Екатерина Румянцева.

Сама схема trade-in пришла на рынок недвижимости с автомобильного после кризиса 2008 года, когда спрос на жилье сильно упал. Застройщики стали использовать такую опцию, чтобы простимулировать покупателя. Суть схемы в том, что покупатель бронирует квартиру у застройщика, а его собственное жилье продается либо самому застройщику, либо через риэлтора-партнера. Вырученные деньги идут на оплату квартиры в новостройке. В случае необходимости вносится доплата.

Ранее эксперт рассказала редакции Вести.Недвижимость о том, как устроен квартирный trade-in в Великобритании. Так, например, стоимость квартиры, сданной в trade-in, в Великобритании не должна превышать 70% от стоимости нового жилья

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