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Москвичи из-за кризиса сдают в аренду балконы

24 октября 2019 г. 524
фото: shutterstock.com

Но чаще они предлагают комнаты в своём единственном жилье.

Владельцы квартир в Москве все чаще сдают свою недвижимость, даже если она является единственной. Снять они предлагают не только комнаты, но и балконы.

По данным Инком-Недвижимость, сейчас 3/4 комнат сдаются в квартирах, где проживают хозяева. Данный тренд связан с падением реальных доходов населения, говорят эксперты. Также эта усиливающаяся тенденция происходит из-за осложнения ситуации на рынке труда: для обеспечения удовлетворительного уровня жизни все больше людей идут на подобные меры, поясняет замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

«Более того, нам известны вообще удивительные случаи, когда в летнее время собственники квартир предлагали к найму застекленную лоджию на втором этаже 9-этажного дома в районе Гольяново», - отмечает эксперт.

Сама аренда комнат в Москве пользуется большой популярностью. За последние 3 года доля обращений от тех, кто желает снять комнату в Москве, выросла с 13% до 23%.

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