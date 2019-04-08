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Москвичи начали сдавать комнаты от безденежья

8 апреля 2019 г. 582
Фото: © shutterstock.com

Предложение аренды комнат в Москве выросло за месяц на 28%. Это говорит о том, что все больше москвичей сдают комнаты в своих квартирах, чтобы пополнить бюджет.

Более половины тех, кто сдает комнаты в квартире, где живут сами, - пенсионеры. Для этой категории собственников такая аренда – наиболее распространенный способ получения дополнительного дохода, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Часто пенсионеры решаются на такой шаг, чтобы помочь детям и внукам. Еще одна распространенная причина – человеческое присутствие и страх жить одному.

15% нанимателей комнат – студенты, 10% - жители дальнего Подмосковья, работающие в столице. Половина – иногородние и иностранные арендаторы, приезжающие в Москву на целевые заработки. 20% арендаторов рассматривают найм комнаты как стартовый – они собираются сделать карьеру, купить собственное жилье и осесть в столице. 5% - москвичи, сдающие свои квартиры для поправки бюджета.

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