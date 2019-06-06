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Москвичи отказываются от покупки вторичного жилья

6 июня 2019 г. 860
Фото: © shutterstock.com

В мае спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 30%. Причины – в росте ипотечных ставок и снижении доходов населения.

Покупательский ажиотаж прошлого года себя полностью исчерпал, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Интерес к вторичному жилью рос в течение всего 2018 года – тогда, по данным Росреестра, было зарегистрировано 156,4 тысячи переходов прав на недвижимость по договорам купли продажи, это почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего 2017-го.  

В "ИНКОМ-Недвижимость" объясняют уход покупателей с вторичного рынка продолжающимся падением доходов и ростом ипотечных ставок. Кроме того, стоимость большинства квартир завышена. В настоящее время вторичное жилье в Москве продается в среднем по 208 тысяч рублей за квадратный метр, это на 14% дороже, чем в прошлом году.

Однако по результатам реальных сделок замечена тенденция в сторону снижения цен.  К примеру, еще зимой квартиры в Северном и Южном Бутово продавались в среднем за 6,2 миллиона рублей, сейчас же предложения начинаются с 5,9 миллиона.

Но цены вряд ли опустятся ниже 5-7%. За времена ажиотажного спроса объем выставленных на продажу квартир сократился более чем на 40%, и сильнее всего просел сегмент квартир стоимостью до 10 миллионов рублей, поэтому конкуренция среди продавцов сейчас не настолько сильна, чтобы сильно снижать стоимость.

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