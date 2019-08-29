Москвичи перестали интересоваться дешевыми квартирами

В Москве падает спрос на вторичные квартиры стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. При этом спрос на другие сегменты растет.

Квартиры в ценовом диапазоне 5-10 миллионов традиционно являются главной движущей силой вторичного рынка в Москве, однако с декабря 2018 года актуальный спрос, выраженный во внесенных авансах, снизился с 60% до 52%, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Эксперты связывают ослабление покупательской активности с ухудшением платежеспособности населения и со структурой экспозиции.

Часть квартир по стоимости попадает в группу 5-10 миллионов, но фактически мало отвечает нужным характеристикам: это может быть устаревший жилфонд, изношенные коммуникации, удаленность от метро и так далее. Иначе говоря, продавцы необоснованно завышают стоимость, а покупатели не хотят платить деньги за то, что им предлагают и продолжают искать приемлемый вариант, формируя тем самым отложенный спрос.

При этом с декабря прошлого года на вторичном рынке вырос спрос на более дорогие квартиры – это объясняется снижением ключевой ставки и как следствие ставок по ипотеке.