Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеМосквичи придумали розовый дом для мексиканской пустыни

Москвичи придумали розовый дом для мексиканской пустыни

3 сентября 2019 г. 170
Фото: © designboom.com

Команда московских архитекторов построила в пустыне Сонора в Мексике яркий розовый дом.

Клиент, с которыми работали выпускники МАРХИ Давит Джилавян и Мэри Джилавян, попросил построить семейный дом с минималистичной геометрией и смелой отделкой, однако не хотел, чтобы здание получилось просто цветной коробкой с окнами.

Архитекторы не хотели изобретать что-то новое, и уделили внимание создание гармоничному сочетанию цвета и формы.

У дома скатная крыша, которая прячет систему водоотведения, и окна разнообразных форм и размеров, словно разбросанные по стенам. Такие окна не только разнообразят минимализм фасада, но и позволяют свет проникать в комнаты в течение всего дня.

Однако в середине работы заказчик приостановил проект, и красивый оригинальный дом пока существует лишь в виде визуализации. Однако архитекторы не собираются останавливать работу над проектом.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>