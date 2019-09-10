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Москвичи продают квартиры в старой Москве и переезжают в Новую

10 сентября 2019 г. 224
Фото: © shutterstock.com

За год доля москвичей, покупающих квартиры в Новой Москве, выросла почти вдвое. Среди тех, кто покупает жилье на присоединенных территориях, выделяются две основные группы.

Еще год назад доля москвичей, приобретающих новостройки в Новой Москве, составляла порядка 40% от общего количества покупателей, в этом же году показатель вырос до 65-70%, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что в Новой Москве жилье покупают в основном молодые семьи и молодые люди. Первая группа, большая по численности, - те, кто приобретает квартиру с привлечением ипотеки. Вторая – москвичи, продающие свои квартиры в старой Москве и переезжающие в Новую без доплаты.

Между тем, стоимость квадратного метра новомосковских новостроек продолжает расти. По данным компании "НДВ – Супермаркет Недвижимости", средняя стоимость квадратного метра новостроек в Троицком округе составила в конце второго квартала 76,8 тысячи рублей, а в Новомосковском – 119,7 тысячи рублей. П сравнению с первым кварталом цены выросли на 1,8 и 2,1% соответственно.

В настоящее время в Новой Москве продается почти 9 тысяч квартир. 84% предложения представлено комфорт-классом. Почти 93% всех квартир расположено в Новомосковском округе. Лишь 1,9% реализуемых квартир стоят менее 3 миллионов рублей. Наибольший объем приходится на квартиры по цене от 5 до 7 миллионов рублей.

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