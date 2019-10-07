Москвичу вернули квартиру, которой он лишился из-за цифровой подписи

Дело Романа Салтовского стало в некотором роде резонансным – после него было усовершенствовано законодательство в части использования цифровой подписи в сделках с недвижимостью.

Весной этого года мужчина случайно узнал, что у его квартиры появился новый собственник. Выяснилось, что переход права состоялся на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме, поданного в электронном виде и удостоверенного электронными подписями. При этом Слатовский электронную подпись не оформлял. Новым же собственником квартиры стал житель Уфы, который и был признан ответчиком по делу.

Адвокат собственника сообщил ТАСС, что ответчик признал иск и подтвердил изложенные в нем факты. Ответчик также заявил, что не имеет к договору дарения никакого отношения, никогда его не подписывал и не имеет электронной подписи.

В итоге суд вернул квартиру Салтовском, отменив факт спорной сделки. Следствию же предстоит выяснить, как она могла состояться между людьми, которые не знакомы друг с другом и не имеют электронных подписей.

Между тем, в Москве появилась еще одна жертва цифровых технологий – 61-летняя москвичка обратилась в полицию, сообщив, что принадлежащая ей квартира переоформлена на неизвестного ей человека.

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который снимал квартиру. Он по поддельному паспорту оформил на имя собственницы цифровую подпись, после чего был составлен фиктивный договор купли-продажи и передан в регистрирующий орган.