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Мраморная лестница и дворцовая классика: сколько стоит самая дорогая квартира Петербурга

22 ноября 2019 г. 795
Фото: © shutterstock.com

Эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья в Петербурге. Жилье расположено в особняке XVIII века.

Двухуровневая квартира в особняке Кушелева-Безбородко продается за 680 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦИАН. Этажи соединяет восстановленная мраморная лестница авторства художника Александра Бенуа.

В квартире классические дворцовые интерьеры. Дом расположен на набережной Кутузова.

На втором месте – квартира на Дворцовой набережной за 500 миллионов рублей. Она расположена в особняке князя Гагарина, построенном в 1860 году.

Третье место у квартиры в историческом доме на Адмиралтейской набережной. Недвижимость продают за 380 миллионов рублей.

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