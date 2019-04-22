Мутко: 95% жилья в России будут достраивать без эскроу-счетов

Порядка 95% строящихся жилых проектов в России после 1 июля 2019 года будут завершаться по старым правилам, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в ходе совместного заседания правлений Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и Ассоциации "НП "Опора".

В понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому достраивать жилье с привлечением средств дольщиков после 1 июля 2019 года можно будет без перехода на проектное финансирование и открытия эскроу-счетов. Основными критериями являются степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.

Сегодня было принято постановление о критериях. Оно никогда не будет хорошим, чтобы там не было написано, найдется тот, кого эти критерии не удовлетворят. "По нашим подсчетам, 95% будут достраивать по старым правилам. Но это наша с вами ответственность. Если вдруг появятся новые обманутые дольщики, то это будет давление на министра и меня", - сказал Виталий Мутко.

Когда речь шла об этих критериях, коллеги-губернаторы просили предоставить им возможность устанавливать их. Мы такую возможность им дали – они могут подписать правительственное соглашение, принять любую модель по достройке объектов и взять ответственность за их достройку. Но пока ни одной заявки, отметил вице-премьер.

С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.