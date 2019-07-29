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Мутко предложил новый способ решения проблем обманутых дольщиков

29 июля 2019 г. 537
Фото: © shutterstock.com

Обманутым дольщикам могут предлагать готовые квартиры вместо недостроев – соответствующий вопрос поручил проработать вице-премьер Виталий Мутко.

Чтобы запустить механизм, требуется изменение законодательства – это будет возможно сделать в осеннюю сессию парламента, рассказал Мутко РИА Новости.

Возможность предлагать квартиры дольщика в готовых или почти построенных домах станет третьей опцией в решении проблемы. При этом опция возможна, только если у Фонда защиты дольщиков есть свободные квартиры в том городе, где живут граждане.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты дольщиков может предлагать финансовую компенсацию, если достройка объекта нецелесообразна, а сумма выплат меньше или равно расходам для завершения строительства.  Мутко заявил, что будет лично следить за тем, в каких случаях будут предоставлять компенсацию и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать.

Вице-премьер подчеркнул, что единого шаблона не будет, каждый раз решение будет принимать правление Фонда.

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