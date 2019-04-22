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Мутко сообщил о продлении дачной амнистии

22 апреля 2019 г. 743
Фото: © shutterstock.com

Дачную амнистию решено продлить до 1 марта 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Правительство пришло к решению о продлении дачной амнистии, поскольку ее окончание начало отражаться на темпах жилищного строительства, пояснил вице-премьер. Он добавил, что одновременно власти начнут разрабатывать программу поддержки индивидуального жилищного строительства – планируется, что она будет готова к моменту окончания дачной амнистии, передает РИА Новости.

В некоторых регионах доля индивидуального жилищного строительства в структуре строительства жилья превышает 60%, отметил Мутко. Он подчеркнул, что такие показатели должны быть по всей стране.

"Вся проблема в том, что ни одного инструмента поддержки ИЖС в стране нет. Например, на свои дома люди берут всего 1% ипотечных кредитов, так как нет, по сути, залоговой базы", - сказал Мутко.

Он пояснил, что пилотную программу по поддержке ИЖС в России планируется обкатать на примере Липецкой области.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о согласии продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Глава правительства дал соответствующее поручение по подготовке законопроекта.

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