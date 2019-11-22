Муж 20 лет скрывал от жены, что продал квартиру, в которой они жили

Пенсионерка из Калужской области рискует остаться без жилья - выяснилось, что ее муж еще 30 лет назад продал квартиру, в которой они жили, своей дочери от первого брака.

Женщина вышла второй раз замуж, когда ей было около 50. В 1983 году она вместе с мужем получила квартиру. Супруг посоветовал ей прописаться у дочери от первого брака, и женщина согласилась.

Позже, не сказав жене ни слова, мужчина приватизировал квартиру на себя, а потом продал ее своей дочери. Признался он в этом только перед смертью – 20 лет спустя.

Теперь собственница квартиры выставляет 80-летнюю бабушку на улицу. Пенсионерка обращалась в суды, но везде получила отказ – сделка прошла по закону, пишет KalugaNews.com.