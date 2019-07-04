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Мужчина хотел сжечь мать, которая отказывалась оформлять на него дом

4 июля 2019 г. 283
Фото: © shutterstock.com

Житель Тюмени пытался сжечь свою мать - та отказывалась переоформлять на него дом.

Женщина уже неоднократно отказывала своему 55-летнему сыну в переоформлении недвижимости. Очередной конфликт на этой почве вспыхнул 3 июля.

Мужчина облил свою мать горючей смесью, пригрозил, что подожжет ее, и дал время на раздумья. Пенсионерка смогла выбраться и дома, прибежать к соседке и сообщить о случившемся, пишет сайт "Наши новости. Тюмень".

Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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