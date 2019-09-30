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Мужчина отравил отца жидкостью от насекомых, чтобы заполучить квартиру

30 сентября 2019 г. 259
Фото: © shutterstock.com

Житель Иванова решил отравить своего отца жидкостью от насекомых, чтобы завладеть квартирой.

Попытка отравителя провалилась – 72-летнего мужчину, которого он поил чемеричной водой, спасли врачи. Сам же злоумышленник оказался в полиции.

Свои мотивы мужчина объяснил просто: "Бес попутал".  Видимо, бес виноват и в том, что задержанный, как выяснилось, сдавал еще и несуществующие квартиры в Крыму – брал с желающих снять жилье предоплату и исчезал.

43-летнему злоумышленнику теперь придется объясняться в суде. Мужчину обвиняют в покушении на убийство из корыстных побуждений и в мошенничестве, сообщает информационный портал "168 часов".

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