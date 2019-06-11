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Мужчина превратил комнату в коммуналке в свалку и переехал на кухню

11 июня 2019 г. 328
Фото: © 76.ru

Житель Рыбинска превратил свою комнату в коммунальной квартире в свалку, завалив ее мусором.

64-летний мужчина живет в коммуналке 20 лет. С недавних пор он переехал на общую кухню – находиться  комнате невозможно.

Соседи не смогли жить в условиях антисанитарии и отвратительного запаха и съехали, но успели пожаловаться чиновникам.

Жильцу мусорной комнаты выдано уведомление – он должен привести свою жилплощадь в надлежащее состояние. Если же он не наведет порядок в ближайшее время, его выселят, пишет "Ярославский регион".

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