Мужчина превратил комнату в коммуналке в свалку и переехал на кухню

Житель Рыбинска превратил свою комнату в коммунальной квартире в свалку, завалив ее мусором.

64-летний мужчина живет в коммуналке 20 лет. С недавних пор он переехал на общую кухню – находиться комнате невозможно.

Соседи не смогли жить в условиях антисанитарии и отвратительного запаха и съехали, но успели пожаловаться чиновникам.

Жильцу мусорной комнаты выдано уведомление – он должен привести свою жилплощадь в надлежащее состояние. Если же он не наведет порядок в ближайшее время, его выселят, пишет "Ярославский регион".