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Мужчина прикинулся арендатором и ограбил риелтора

10 сентября 2019 г. 466
Фото: © shutterstock.com

В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщину-риелтора.

Преступник под видом арендатора связался с риелтором и договорился о просмотре. 30-летняя сотрудница агентства недвижимости приехала на встречу. Как выяснилось позднее, 43-летний клиент оказался разбойником-рецидивистом.

Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, связал женщину скотчем и забрал у нее мобильные телефон и золотые украшения. Свою жертву преступник оставил в машине, а сам скрылся.

Женщине удалось самостоятельно избавиться от скотча, после чего она попросила помощи у жителей соседнего дома и позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу, пишет НДН.инфо.

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