Мужчина разгромил съемную квартиру из-за депрессии

В Краснодаре арендатор разгромил съемную квартиру и скрылся. Когда его поймали, он сообщил, что был в депрессии.

В полицию обратился собственник одной из квартир – он рассказал, что сдавал жилье в аренду, но во время очередного визита увидел, что квартира разгромлена, а жилец исчез. Испорченными оказались бытовая техника, мебель, стены, натяжные потолки и сантехника.

37-летнего квартиранта нашли спустя несколько дней в кафе. Мужчина сообщил, что был в депрессивном состоянии из-за семейных трудностей, потом выпил и решил выместить злость на квартире, используя в том числе кухонный нож.

Ущерб составил 65 тысяч рублей, и арендатор пообещал его компенсировать. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела – в этом случае мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщают "Кубанские новости".