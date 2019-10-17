Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеМужчина разгромил съемную квартиру из-за депрессии

Мужчина разгромил съемную квартиру из-за депрессии

17 октября 2019 г. 423
Фото: © shutterstock.com

В Краснодаре арендатор разгромил съемную квартиру и скрылся. Когда его поймали, он сообщил, что был в депрессии.

В полицию обратился собственник одной из квартир – он рассказал, что сдавал жилье в аренду, но во время очередного визита увидел, что квартира разгромлена, а жилец исчез. Испорченными оказались бытовая техника, мебель, стены, натяжные потолки и сантехника.

37-летнего квартиранта нашли спустя несколько дней в кафе. Мужчина сообщил, что был в депрессивном состоянии из-за семейных трудностей, потом выпил и решил выместить злость на квартире, используя в том числе кухонный нож.

Ущерб составил 65 тысяч рублей, и арендатор пообещал его компенсировать. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела – в этом случае мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщают "Кубанские новости".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>