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Мужчина убил вора, который пытался похитить у него стройматериалы

8 июля 2019 г. 177
Фото: © shutterstock.com

В Калуге арестован мужчина, который выстрелил в вора, пытавшегося украсть стройматериалы.

Тело 40-летнего мужчины нашли 5 июля недалеко от проселочной дороги. Позже нашли очевидца случившегося, который и помог выйти на убийцу.

Выяснилось, что 55-летний мужчина заметил на своем участке с недостроенным домом человека, который, как ему показалось, решил украсть инструменты и стройматериалы, и выстрелил в него из охолощенного автомата, переделанного в боевой, сообщает "Интерфакс".

От полученного ранения грабитель скончался на месте. Хозяин дома оттащил его тело в лес и избавился от оружия.

Когда стрелка задержали, он заявил, что хотел только напугать вора.

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