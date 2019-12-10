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Мужчина в Омске поджег лифт, чтобы согреться

10 декабря 2019 г. 206
Фото: © shutterstock.com

В одном из омских домов произошел пожар, жильцов эвакуировали. Виновник пожара был госпитализирован с отравлением угарным газом.

 

Пожар произошел около недели назад. Поздно вечером в лифте одного из подъездов высотки заметили возгорание.

Позже выяснилось, что виной всему – замерзший 31-летний бездомный мужчина. Он спускался в лифте с 15 этажа, решил согреться и при помощи спиртовой жидкости поджег бумажные объявления, размещенные в кабине.

Пожар потушили, общий ущерб составил 519 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело, сообщает портал "Новый Омск".

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