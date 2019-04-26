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Мужчина вместе с мусором сжег соседские дома и баню

26 апреля 2019 г. 438
Фото: © shutterstock.com

Житель башкирского села, сжигая мусор на участке, подпали три участка своих соседей.

Сельчанин не смог справиться с пламенем, которое по сухой траве перекинулось на соседние участки. В итоге у соседей сгорели жилой и строящийся дома, сарай, баня и другие постройки. При этом недвижимость поджигателя не пострадала, пишет "Российская газета".

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при сжигании мусора. Виновные понесет ответственность – не исключено, что и уголовную, если ущерб будет квалифицирован как крупный.

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