Мужчинам в кризисе среднего возраста предложили сделать ремонт или построить дом

Психологи рекомендуют мужчинам построить дом или сделать ремонт, чтобы преодолеть кризис среднего возраста. А женщинам не стоит забывать о собственных интересах.

Для преодоления кризиса среднего возраста мужчинам необходима эмоциональная или физическая встряска. Строительство дачи или ремонт квартиры прекрасно отвечают этим целям, заявила агентству "Москва" психолог филиала "Зеленоградский" Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро.

Такие занятия, по ее словам, мощно активизируют энергию. Кроме того, можно просто переставить мебель в доме или купить машину.

Женщинам же важно не забывать о своих интересах. Психолог порекомендовала им составить два списка: "я должна" и "я хочу" – в идеале между ними должно быть равновесие.