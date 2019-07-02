Мягкая реформа: рынок новостроек обновится за 3-4 года

Полностью рынок первичного жилья в России обновится за 3-4 года. Пока же его ждет противостояние между проектами, которые строятся по старым и новым правилам.

С 1 июля строительная отрасль России перешла на новую схему работы, при которой деньги покупателей хранятся на эскроу-счетах, а застройщики возводят дома на кредитные средства. Чтобы переход не был слишком резким, часть домов правительство разрешило достраивать по старым правилам, но для этого они должны соответствовать ряду критериев. Таким образом, государство остановилось на мягком формате реформы.

Пока проектов с эскроу-счетами мало, но их количество постепенно будут расти, а проекты, строящиеся по старым правилам, соответственно будут сокращаться.

Ближайшие годы покупатели смогут выбирать между двумя схемами: привычное долевое строительство дешевле, но рискованнее, новое – дороже, но надежнее, говорится в обзоре компании "Бон Тон".

Эскроу-счета должны исключить появление новых обманутых дольщиков: если застройщик не выполнил своих обязательств, дольщик сможет расторгнуть договор и забрать свои деньги. Тот факт, что застройщики одалживают у банков деньги на проекты, а не берут их напрямую у дольщиков, делает квартиры дороже и по себестоимости, и по конечной цене. Однако цены будут расти постепенно, считают аналитики, поскольку пока на рынке преобладают проекты, строящиеся по старой схеме.