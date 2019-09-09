На Airbnb сдают традиционное жилье эскимосов

На популярной платформе онлайн-бронирования жилья можно снять иглу – зимнее жилище эскимосов. Ночь в снежном доме обойдется в 122 доллара.

Эскимосское иглу из блоков спрессованного снега сдается в Финляндии. В объявлении, размещенном на Airbnb, говорится, что жилье расположено в живописном месте недалеко от озера Пюхяярви.

Гостям предлагают полноценные кровати, стены иглу подсвечиваются. Если повезет, можно увидеть и полярное сияние.

Остановиться в эскимосском доме могут единовременно четыре человека. При этом следует помнить, что внутри – минусовая температура, поэтому теплые одеяла, шапки, перчатки и носки не помешают. Если же кто-то из туристов замерзнет, он может погреться в деревянном доме с кухней, ванной и туалетом, построенном рядом с иглу, пишет Life.