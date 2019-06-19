На Алтае коммунальщики предложили жителям чинить трубы самим

Воды в домах нет уже несколько дней.

В домах по Партизанской улице города Заринска вот уже несколько дней отсутствует вода. Из-за прорыва на водопроводной сети подача воды отключена и, как утверждают жители, устранять аварию коммунальщики не собираются.

В официальном уведомлении, которое жители домов получили из ООО «ЖКУ», говорится, что сети находятся в пользовании и эксплуатационной ответственности собственников домов, а потому устранение прорыва жильцы должны устранить самостоятельно. Им предлагается отремонтировать или заменить трубопровод.

Жители, возмущенные таким ответом коммунальных служб, обратились в местную прессу и в прокуратуру. Сейчас они вынуждены пользоваться уличной колонкой.