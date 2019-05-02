На Алтае продается усадьба с двумя озерами

В селе Баюновские ключи Первомайского района Алтайского края продается усадьба. За дом и участком, площадью 1,2 га просят 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Трехэтажный дом построен из кирпича – в нем две спальни, кухня-студия, гардеробная, сауна, винный погреб и каминный зал. На территории рядом с домом располагаются два озера, гараж на две машины, парковка на 10 автомобилей, а кроме того есть возможность обустроить вертолетную площадку.

"Участок ухоженный, с ландшафтным дизайном, над которым трудились лучшие специалисты. Огромное количество многолетних деревьев, цветов. Голубые ели, небольшой водопад", - говорится в объявлении о продаже. Там же указывается, что торг уместен.