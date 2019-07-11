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На Камчатке жилой дом накренился из-за аномальной жары

11 июля 2019 г. 213
фото: администрация села Аянка

 Деревянный двухэтажных дом 1970-х годов постройки стоит на сваях, которые из-за влияния тепла на грунт.

В селе Аянка Камчатского края начал крениться жилой дом. Жители были вынуждены покинуть его. Местные власти говорят, что причина случившегося – аномальная жара. Деревянный двухэтажных дом 1970-х годов постройки стоит на сваях, которые из-за влияния тепла на грунт, начали крениться.

"Предположительно, у дома начали смещаться сваи – из-за аномальной жары, которая стоит в Аянке больше месяца, стал таять верхний слой грунта (Пенжинский район находится в зоне вечной мерзлоты)", - сообщается на сайте правительства региона.

В настоящее время жители дома – это 51 человек, из которых 20 детей разместились у родственников и знакомых. В связи со сложившейся ситуацией губернатор дал ряд оперативных поручений – обеспечить всем необходимым местных жителей. Само здание поручено обследовать и установить точную причину - возможно ли дом отремонтировать или единственным выходом станет строительство нового здания.

"Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях", - сказал губернатор Владимир Илюхин.

В настоящее время в селе ведется строительство нового восьмиквартирного дома. Не исключено, что часть площадей в нем будет предоставлена под переселение жителей накренившегося здания.

Десятого июля в Аянке температура воздуха на солнце превышала 50 градусов тепла, в тени – 30 градусов. В течение месяца в дневное время столбик термометра не опускался ниже 20 градусов тепла.

 

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