На просмотр арендной квартиры пришли сотни человек

В Цюрихе на просмотр квартиры, предлагаемой в аренду, пришло огромное количество человек. Очередь из потенциальных жильцов выстроилась на 300 метров.

Обычно трехкомнатная квартира (именно такая предлагалась в аренду) стоит около 2,3 тысячи франков в месяц. За эту же владелец попросил лишь 1,1 тысячу. Такой демпинг ожидаемо привлек клиентов.

Несмотря на то, что желающих снять жилье было много, хозяин определился с кандидатурой очень быстро и уже на следующий день убрал объявление.