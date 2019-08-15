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На просмотр арендной квартиры пришли сотни человек

15 августа 2019 г. 553
Фото: ilovephoto_KA/Shutterstock.com

Все дело оказалось в низкой цене.

В Цюрихе на просмотр квартиры, предлагаемой в аренду, пришло огромное количество человек. Очередь из потенциальных жильцов выстроилась на 300 метров.

Обычно трехкомнатная квартира (именно такая предлагалась в аренду) стоит около 2,3 тысячи франков в месяц. За эту же владелец попросил лишь 1,1 тысячу. Такой демпинг ожидаемо привлек клиентов.

Несмотря на то, что желающих снять жилье было много, хозяин определился с кандидатурой очень быстро и уже на следующий день убрал объявление.

 

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