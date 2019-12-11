На Урале отца с сыном выселили из дома за долги ЖКХ, горы мусора и стаю тараканов

В Перми судебные приставы выселили из трехкомнатной квартиры отца и сына, которые устроили в квартире полную антисанитарию и долгое время не платили за коммунальные услуги, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Жилье находится в муниципальной собственности. Отец и сын проживали в нем по договору социального найма, но не соблюдали его условия. У семьи скопились большие долги за коммунальные услуги, а сама квартира больше напоминала свалку: горы мусора, полчища тараканов, клопов и мышей. Соседи неоднократно жаловались председателю ТСЖ на зловонный запах, исходящий из квартиры и распространяющийся по всему подъезду. В итоге городская администрация через суд добилась расторжения договора соцнайма и выселения неблагополучных жильцов.

"Условия, в которых проживали граждане, поразили даже повидавших всякое судебных приставов. В квартире отсутствовал санузел, на полу горы бытового мусора, полчища тараканов и мух, отвратительный запах, а из ценного имущества только кот", - рассказали в ФССП.

При этом мужчине с сыном уже предоставлено другое жилье меньшей площадью, но со всеми необходимыми удобствами. Администрации теперь предстоит привести антисанитарную квартиру в порядок, после чего ее передадут нуждающемуся квартиросьемщику.