На Урале продают купеческий дом с коллекцией самоваров

В Екатеринбурге на продажу выставили коттедж, восстановленный из исторического особняка.

Дом находится в селе Верхнемакарово – оно входит в состав города. Площадь здания составляет 411 квадратных метров, к нему прилагается участок в 21 сотку. На участке есть баня, дом для персонала, летняя беседка и парковка для шести машин.

Фото: ©"Екатеринбург онлайн"

Одна из особенность купеческого дома – большое число самоваров разных моделей, пишет "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на объявление о продаже. Хозяева недвижимости уверяют, что для создания интерьеров привлекались специалисты художественного фонда, имеющие большой опыт в реставрации.