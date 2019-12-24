На волне спроса: почему собственники поднимают цены на вторичное жилье

Вторичное жилье подорожало в 64 российских городах с населением более 300 тысяч жителей.

Лишь в 4 городах из 70, попавших в исследование портала "Мир квартир", цена на квартиры на вторичном рынке снизилась.

Подорожание на вторичке спровоцировал бурный рост цен на новостройки, отмечают аналитики. Часть граждан поняла, что не потянет ипотеку даже со сниженной ставкой, и решила поискать жилье на другом рынке. На волне спроса собственники и задрали цены.

Особенностью вторичного рынка является также тот факт, что продавцы, подняв цены, не спешат их снижать. В отличие от застройщиков они могут подождать с продажей и потратить больше времени на поиски покупателя. Впрочем, нередко владельцы готовы на скидки до 15% при заключении сделки, если видят, что спрос на их жилье низкий или вовсе отсутствует.

Во Владивостоке стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла за год более чем на 18%. На втором месте по объему подорожания Сочи (плюс 15,3%), на третьем – Краснодар (плюс 13,6%).

Ощутимо выросли цены на вторичку в Новокузнецке, Набережных Челнах, Махачкале, Чите, Ижевске, Петербурге и Казани.

Подешевели вторичные квартиры лишь в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В этих городах самый низкий спрос на вторичное жилье.

Ранее сообщалось, что рост цен на вторичном рынке России замедлился. Аналитики прогнозируют стагнацию и в следующем году.