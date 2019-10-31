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На Ямале семьи годами жили в бочках. Теперь им дали квартиры

31 октября 2019 г. 164
Фото: © youtube.com/Ямал Регион

Несколько семей из города Муравленко на Ямале получили льготы на приобретение жилья. До этого люди жили в бочках в промышленной зоне города.

Переселять людей из бочек по программе ветхого и аварийного жилья было нельзя, поскольку бочки не являются недвижимостью, и их можно транспортировать. В итоге администрация города решила вопрос, и пять семей из поселка Сосновый Бор получили сертификаты на получение выплат для приобретения или строительства жилья, сообщает ФедералПресс.

В бочках, заложниками которых оказались семьи, раньше жили вахтовики на месторождениях. У людей, проживавших в них, даже была прописка. Рядом с бочками располагались два общежития, из которых людей переселили, а обитатели бочек остались на своих местах.

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