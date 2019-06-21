На юге - дороже: эксперты отследили цены на съемные комнаты

Аренда комнаты – самый экономный способ получить крышу над головой. Специалисты проанализировали динамику ставок на этом рынке. Из 68 городов комнаты подорожали в 26, а подешевели – в 42.

Средняя стоимость комнаты в Москве по итогам первого полугодия составляет 17,5 тысячи рублей. С начала года цены на столичные комнаты выросли на 7%.

В Подмосковье цены также растут, но не такими темпами – подорожание за полгода составило менее 5%. Средняя комната в Московской области стоит 13 тысяч рублей в месяц. За те же деньги можно снять комнату в Петербурге (они там подорожали на 10%).

Самые дешевые комнаты в России – в Новокузнецке. Там они тоже подорожали – на 3,5%, однако средняя цена по городу составляет 3,7 тысячи рублей в месяц.

Значительно подорожали комнаты в курортных городах. В Симферополе прибавка составила 14,3% - комнаты в среднем там стоят 12 тысяч рублей. Комнаты в Сочи подорожали на 13,4% - до 15 тысяч рублей, в Севастополе – на 12,4%, до 11 тысяч рублей.

Сильнее всего комнаты подешевели в Саранске, Оренбурге и Саратове – там их арендовать можно за 4-5 тысяч рублей.