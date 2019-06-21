ГлавнаяЖильеНа юге - дороже: эксперты отследили цены на съемные комнаты

На юге - дороже: эксперты отследили цены на съемные комнаты

21 июня 2019 г. 413
Фото: © shutterstock.com

Аренда комнаты – самый экономный способ получить крышу над головой. Специалисты проанализировали динамику ставок на этом рынке. Из 68 городов комнаты подорожали в 26, а подешевели – в 42.

Средняя стоимость комнаты в Москве по итогам первого полугодия составляет 17,5 тысячи рублей. С начала года цены на столичные комнаты выросли на 7%.

В Подмосковье цены также растут, но не такими темпами – подорожание за полгода составило менее 5%. Средняя комната в Московской области стоит 13 тысяч рублей в месяц.  За те же деньги можно снять комнату в Петербурге (они там подорожали на 10%).  

Самые дешевые комнаты в России – в Новокузнецке. Там они тоже подорожали – на 3,5%, однако средняя цена по городу составляет 3,7 тысячи рублей в месяц.  

Значительно подорожали комнаты в курортных городах. В Симферополе прибавка составила 14,3% - комнаты в среднем там стоят 12 тысяч рублей. Комнаты в Сочи подорожали на 13,4% - до 15 тысяч рублей, в Севастополе – на 12,4%, до 11 тысяч рублей.

Сильнее всего комнаты подешевели в Саранске, Оренбурге и Саратове – там их арендовать можно за 4-5 тысяч рублей.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>