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Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

7 ноября 2019 г. 1035
Фото: © shutterstock.com

Начальник одной из пожарных частей в Хакасии поджигал дома в селе, чтобы проверить готовность собственных подчиненных.

За три месяца в селе Балыкса Аскизского района сгорело 6 домов. Пожары происходили в вечера, когда начальника пожарной части не было на смене.

Поджигателя поймали благодаря камере, установленной напротив гаража, который он намеревался спалить. Выяснилось, что пироман – 23-летний начальник местных пожарных.  

Огнеборца задержали, он уже признался в поджогах и заявил, что таким образом проверял, как быстро его подчиненные смогут приехать на вызов, сообщает ГТКР Хакасия.

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