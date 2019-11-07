Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

Начальник одной из пожарных частей в Хакасии поджигал дома в селе, чтобы проверить готовность собственных подчиненных.

За три месяца в селе Балыкса Аскизского района сгорело 6 домов. Пожары происходили в вечера, когда начальника пожарной части не было на смене.

Поджигателя поймали благодаря камере, установленной напротив гаража, который он намеревался спалить. Выяснилось, что пироман – 23-летний начальник местных пожарных.

Огнеборца задержали, он уже признался в поджогах и заявил, что таким образом проверял, как быстро его подчиненные смогут приехать на вызов, сообщает ГТКР Хакасия.