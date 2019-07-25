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Найдено самое бюджетное жилье для туристов в Крыму

25 июля 2019 г. 448
Фото: © shutterstock.com

Эксперты нашли наиболее дешевые варианты проживания в Крыму на август – в этом месяцев стоимость аренды жилья на полуострове достигает максимума.

Наиболее бюджетно отдохнуть можно в поселках Алуштинского, Черноморского, Бахчисарайского и Сакского районов, выяснили эксперты сервиса Tvil.ru.

Так, в селе Угловое Бахчисарайского района аренда жилья обойдется в среднем 1,2 тысячи рублей в сутки.

В селе Стерегущее Раздольненского района отдохнуть можно за 1,4 тысячи рублей в сутки, в поселке Черноморское и селе Межводное Черноморского района жилье будет стоить от 1,6 до 1,8 тысячи рублей.

В Сакском районе жилье можно арендовать за 1,5-1,9 тысячи рублей, в Алуштинском - за 1,8-1,9 тысячи.

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