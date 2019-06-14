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Найдены самые дешевые квартиры рядом с Москвой

14 июня 2019 г. 181
Фото: © shutterstock.com

Купить квартиру в 30 километрах от МКАД по цене до 2 миллионов рублей возможно, правда, предложение ограничено.

В городе Лыткарино, в 8 километрах от МКАД, стоимость квартир начинается от 1,2 миллиона рублей, говорится в обзоре компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".  В Щелково, в 17 километрах от МКАД, цены на новостройки начинаются с 1,5 миллиона рублей.

На третьем месте Ивантеевка, где можно найти квартиры по 1,57 миллиона рублей, жилой комплекс расположен в 15 километрах от МКАД.

В Балашихе и Мытищах можно найти новостройку за 1,6 миллиона рублей, а в Красногорском районе – за 1,7 миллиона. 

Аналитики отмечают, что подобные объекты часто расположены рядом с парками и прудами, имеют хорошую транспортную доступность и обеспечены необходимой инфраструктурой.

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