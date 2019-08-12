Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве

Самая дешевая квартира на рынке аренды Москвы в августе сдавалась за 20 тысяч рублей в месяц.

Речь идет об однокомнатной квартире в районе Бирюлево Восточное. Площадь квартиры составляет 35 квадратных метров, она расположена на втором этаже девятиэтажки. Ближайшая станция метро – "Царицыно" – в 15 минутах езды, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

На втором месте – одкокомнатная квартира в 10 минутах ходьбы от станции метро "Лухмановская". Жилье сдается за 23,5 тысячи рублей в месяц. На третьем месте – однушка на первом этаже панельной девятиэтажки в 15 минутах ходьбы от станции метро "Пражская". Ее можно снять за 25 тысяч рублей.

За 26 тысяч сдают квартиру на Липецкой улице, в 10 минутх транспортом от метро "Царицыно", за 27 тысяч можно снять однушку в 5 минутах транспортом от станции метро "Домодедово".