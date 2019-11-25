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Найдены самые дешевые съемные студии Москвы

25 ноября 2019 г. 275
Фото: © shutterstock.com

Эксперты нашли на московском рынке аренды самые дешевые студии. Наиболее бюджетное предложение составляет 18,5 тысячи рублей.

За 18,5 тысячи можно снять 18-метровую студию в частном доме в районе Северный за МКАД. Из мебели в квартире есть шкаф, диван и стул, из техники – мини-холодильник и стиральная машина.

На втором месте 24-метровая студия за 19 тысяч в месяц в Зеленограде. Недвижимость сдается впервые. В квартире сделан ремонт, есть кухонный гарнитур, диван и стиральная машина.

Недалеко сдается еще одна студия – за 20 тысяч рублей. Владелец обещает современный ремонт, встроенную кухню и полы с подогревом.

Самая дешевая студия внутри МКАД обойдется в те же 20 тысяч. Эта крохотная квартирка площадью всего 13 квадратных метров расположена недалеко от станции метро "Щелковская". Душ – общий в коридоре, но туалет – внутри квартиры.

За 20 тысяч можно снять студию побольше – 21 квадратный метр в Кунцеые. Собственник сдает ее в ожидании продажи, и за такую низку цену арендатор должен разрешить показывать квартиру потенциальным покупателям.

22 квадратного метра за 20 тысяч рублей в месяц можно снять и рядом с метро "Шоссе Энтузиастов", в арендную плату включены коммунальные платежи. На соседней улице за ту же цену сдается студия площадью 25 квадратов, но свет и воду нужно будет оплачивать отдельно, к тому же владелец согласен поселить у себя "только православных христиан", говорится в обзоре портала "Мир квартир".

За 21 тысячу можно снять 22-метровую квартирку в Новой Москве, за 22 тысячи – 15-метровую малютку на Ярославском шоссе, рядом со станцией Лось.

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