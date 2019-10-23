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Назван возраст самого молодого ипотечного заемщика в Москве

23 октября 2019 г. 447
Фото: © shutterstock.com

Эксперты проанализировали ипотечные сделки на вторичном рынке жилья в Москве и определили возраст самого молодого заемщика, а также самую низку ставку.

Возраст самого молодого заемщика, оформившего ипотеку в сентябре 2019 года, составил 23 года. Средняя сумма ипотечного кредита – 5,3 миллиона рублей. Минимальная ставка составляла в сентябре 8,5%, максимальная – 14,36%, говорится в обзоре компании "Миэль Сеть офисов недвижимости".

Доля ипотечных сделок на московской вторичке составила в сентябре 60%, это самый высокий показатель с начала года. Снижение ипотечных ставок подогревает интерес покупателей к жилищному кредитованию. Однако стоит учитывать, что кредит по наиболее низкой ставке зачастую предполагает ряд условий – это могут быть программы для зарплатных клиентов банка, преференции при большой сумме кредита и так далее.

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