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Названа цена самой доступной новостройки в Москве

25 декабря 2019 г. 441
Фото: © shutterstock.com

Средняя стоимость квадратного метра в готовых новостройках столицы составляет 224,6 тысячи рублей. Самая доступная квартира продается по цене 3,4 миллиона рублей.

Речь идет о небольшой студии в Зеленограде. Ее площадь составляет 19,8 квадратного метра, квартира продается без отделки, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

Если говорить о жилье с отделкой, самое дешевое обойдется в 5,5 миллиона рублей – это 20-метровая студия на юге Москвы.

В Южном административном округе представлено чуть более 17% от всего предложения готовых новостроек на данный момент.

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