Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Тройку лидеров покинул Кипр. Его место заняла Турция, которая может подвинуть и Болгарию (у нее сейчас второе место).

Россияне чаще всего интересуются покупкой жилья в Испании, Болгарии и Турции. Причем интерес к последней на протяжении последнего года вырос в двое, к таким выводам пришли аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.

Ранее в Институте статистики Турции сообщили, что россияне в прошлом году приобрели в 1,7 раза больше недвижимости в Турции, чем в годом ранее. Всего жители России заключили в Турции 2,3 тысячи сделок с недвижимостью, заняв четвертое место по активности среди иностранцев на местном рынке жилья. В тройку лидеров вошли граждане Ирана, Ирака и Саудовской Аравии.

По итогам первого квартала, свыше 18% запросов россиян на покупку жилья за рубежом пришлось на Испанию. Это первое место в рейтинге популярных стран у российского покупателя. На втором месте – Болгария, на нее пришлось 15,1% запросов. Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.

Так, спрос на жилье в Турции с первого квартала прошлого года вырос в два раза: с 6,5% до 13,9%. Турция уже потеснила Кипр, который был годом ранее на третьей позиции. Болгария между тем потеряла 2 процентных пункта. Не исключено, что Турция подвинет и Болгарию.

данные: HomesOverseas.ru

Испания в очередной раз вышла на первое место в рейтинге самых популярных стран, причем это связано также и с некоторой потерей интереса к Болгарии - еще одной востребованной страной для покупки недвижимости, комментирует руководитель портала HomesOverseas.ru Сергей Рымов.

По всей видимости, низкая стоимость недвижимости уже не перевешивает тот факт, что развитие инфраструктуры на курортах Болгарии отстает от других стран Евросоюза. Более того - по качеству отдыха с Болгарией успешно конкурирует Турция, которая на протяжении последних двух лет становится только популярнее для покупки недвижимости, поясняет он.

"На данный момент Турция занимает третье место в рейтинге, и при сохранении тенденций имеет шансы обогнать Болгарию по популярности. В то же время трудно уверенно прогнозировать долгосрочное сохранение тренда, так как для Турции характерны политическая и экономическая турбулентность, которые могут негативно повлиять на спрос на ее недвижимость", - не исключает эксперт.

Интерес к Кипру, который еще недавно занимал третье место в рейтинге, за последнее время снизился, что связано с ужесточением правил программы по предоставлению гражданства. Обращает на себя внимание рекордно высока доля запросов на покупку недвижимости в Черногории, достигнутая, несмотря на недавнее вступление страны в НАТО, ранее оценивавшееся как негативный фактор.

Продолжает терять позиции в рейтинге Греция - это связано в расхождении ожиданий покупателей, предполагающих, что в трудный для страны период цены на недвижимость должны резко падать, и реальной ситуации, когда стоимость жилья лишь немного скорректировалась.

Из стран, интересных для покупки элитного жилья самое высокое место у россиян занимает Франция. Что же касается Италии, где также немало дорогих, престижных предложений, то ее более высокое место в рейтинге связано со спросом на доступную недвижимость в таких регионах как Калабрия и Адриатическое побережье.