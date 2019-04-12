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Названы цены на новостройки в "космических" районах Москвы

12 апреля 2019 г. 460
Фото: © shutterstock.com

В Москве немало районов, которые напоминают о достижениях, связанных с покорением космоса.

Больше всего "космических" объектов сконцентрировано в районе ВДНХ. Музей космонавтики, монумент "Покорителям космоса", макет ракеты "Восток", павильон "Космонавтика и авиация".

В районе Алексеевский, граничащем с ВДНХ, средняя стоимость первичного жилья составляет 243,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики компании "Бон Тон". Средняя стоимость квартиры в Алексеевском районе составляет 15 миллионов рублей.

В Останкинском районе средняя стоимость лота находится на уровне 14,1 миллиона рублей при средней стоимости квадратного метра 209,2 тысячи.

С главной космической территорией столицы соседствует район Ростокино – квартиру здесь можно купить в среднем за 12,6 миллиона рублей, квадратный метр стоит 192,5 тысячи рублей.

Еще одна космическая точка – памятник Гагарину на Ленинском проспекте. По этой дороге космонавт направлялся из аэропорта Внуково, чтобы представит доклад о своем полете в космос.

В Гагаринском районе новостройку можно купить за 31,4 миллиона рублей, квадратный метр тут стоит 454,5 тысячи.  В соседнем Донском районе средняя цена лота составляет 41,8 миллиона рублей, а вот квадратный метр дешевле – 308,5 тысячи рублей.

В Академическом районе, расположенном неподалеку, средняя цена квадратного метра составляет 324,9 тысячи рублей, а средняя цена квартиры – 24,6 миллиона.

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