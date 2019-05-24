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Названы европейские страны с самыми дешевыми отелями

24 мая 2019 г. 473
Фото: © shutterstock.com

Эксперты выяснили, в каких европейских странах находятся самые дешевые отели. Высчитывалась средняя стоимость одной ночи в четырехзведочной гостиницы.

Самые дешевые отели оказались в Северной Македонии – ночь там обойдется в 1950 рублей. На втором месте Албания (2 030 рублей), на третьем – Босния и Герцеговина.

В десятку стран с недорогим проживанием вошли Молдавия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и Великобритания. Последняя – благодаря множеству небольших городов и деревень с недорогими отелями, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Самые же дорогие отели оказались в Монако, где средняя стоимость проживания составила 23 040 рублей за ночь. В тройку вошли Исландия и Лихтенштейн – 11 тысяч и 10 100 рублей соответственно. В десятке оказались Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия и Греция.

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